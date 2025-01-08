曾獻瑩語中評：中美科技戰 中方有反制籌碼

曾任職台積電的台北市議員曾獻瑩接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）美國總統當選人特朗普將於20日就職，各界關注台積電發展。曾任職台積電的中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩接受中評社專訪分析，特朗普是有可能禁止台積電、韓國三星為中國代工，會想先卡住台積電，以限制中國。不過中國也會反制，比如管制鎵、鍺等生產先進半導體晶片的關鍵材料，做為與美國談判的籌碼之一。



特朗普上任後，預計擴大對中國管制半導體製程兩大基石：EDA（電子設計自動化）與EUA（極紫外光機），加強限制其發展7奈米以下製程。對台積電有何衝擊影響，備受關注。



曾獻瑩表示，因應AI的發展趨勢，美國為確保軍事、科技等技術領先，會對中國祭出禁令，比如可能會禁止台積電、三星為中國代工，掌控AI晶片的先進製程技術，使得中國生產不出來。中國在成熟製程方面沒問題，但先進製程、封裝測試技術方面，美國則企圖不讓中國取得、跟上。



曾獻瑩，台灣大學工商管理學系學士、管理學院企業管理碩士專班（Global MBA）畢業，國民黨台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任職台積電。



曾獻瑩指出，美國在戰略手段上，欲保持AI發展的優勢領先，會限制中國的資料中心運算發展速度，藉此掌控主導性，現在可看出幾個AI趨勢大公司，都由美國主導。美國起初從主導硬體廠商，比如全球領導GPU晶片設計大廠輝達（NVIDIA）的GB200、GB300等，微軟（Microsoft）也將砸800億美元建資料中心，晶片方面也想掌控台積電的代工技術生產，另外還有水冷、資料庫等，這些產業產值的發展都具有很大的商業利益。



曾獻瑩向中評社說，美國從主導硬體後，再來就是要主導軟體，包括OpenAI人工智能，微軟、谷歌（Google）、蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等，都在積極投資發展AI應用，將AI應用建構在硬體運算的算力之上。若只是發展機器、晶片，是根本不可能跟上AI發展，因此美國除卡住中國硬體半導體製程外，也會想限制中國發展AI應用軟體模型等。