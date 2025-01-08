曾獻瑩：樂見輝達落腳台灣　電力供應有隱憂

曾任職台積電的台北市議員曾獻瑩接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示將在台北附近興建研發設計中心，中國國民黨籍台北市長蔣萬安積極招手。曾任職台積電的中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩接受中評社專訪表示，全力支持並樂見輝達在台北市落腳，只不過民進黨執政下的能源政策，電力無法應付，不管落腳哪個縣市，他都很悲觀看待，執政黨必須改變想法。



輝達預計5年內在台灣設立大型設計中心，黃仁勳去年6月來台時，透露輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發設計中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決定。台北市產業局已盤點適合地點向輝達招手，包含北投士林科技園區T3、T4及T12基地，蔣萬安也承諾全力提供各項協助。



曾獻瑩表示，輝達的研發設計中心若落腳台灣，的確會讓台灣的重要性，再提升一個層次，台積電是全球晶圓代工龍頭，台灣是半導體產業鏈的重要基地。若再加上輝達的海外總部、設計研發中心、超級電腦中心等都能進來台灣，那台灣除了晶圓代工外，在晶片設計方面，台灣更能深耕發展。



曾獻瑩，台灣大學工商管理學系學士、管理學院企業管理碩士專班（Global MBA）畢業，國民黨台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任職台積電。



曾獻瑩說，輝達若進入台灣，台灣未來在設計和銷售圖形處理器（GPU）、AI晶片設計上，又將更上一層，往更上游去走，晶片設計產業在台灣發展，絕對是好事，除了地方縣市積極爭取外，“中央政府”也要極力爭取，只不過會遇到能源政策的劣勢，至於台北市方面則是土地不夠的劣勢。

