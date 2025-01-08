才接棒就號召釘孤枝　沈迺訓析黃國昌布局

沈迺訓出身藍營，曾任前高雄市長韓國瑜任內勞工局機要秘書，目前是自由撰稿人，也時常在媒體上評論時事。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月8日電（記者 蔣繼平）前台灣民眾黨主席柯文哲再遭羈押禁見，民眾黨代理黨主席黃國昌號召1月11日司法節上街頭，捍衛司法公平正義。藍營出身的自由撰稿人沈迺訓接受中評社訪問分析，這場動員主要展現黃國昌擁護柯文哲意志，爭取柯粉支持，一方面也是測試動員能量與累積政治能量，對內也有用外部對抗代替內部鬥爭鞏固領導等多項層面意涵。



沈迺訓，1986年生，高雄人，正修科技大學國際企業系學士。學生時代就加入國民黨，黨齡近十年，2008大選曾是馬蕭競選總部青年軍高雄縣市召集人。曾任國民黨台東縣鹿野鄉黨部代理主任、高雄市議員陳麗娜議員助理，前高雄市長韓國瑜任內在勞工局擔任機要秘書。經常投稿媒體評論時事，現為自由撰稿人。



沈迺訓表示，第一，新官上任三把火，必須要有所作為，因為黃國昌以前在時代力量有過失敗過的經驗，來到民眾黨一定要風風火火，讓人感受到黃擔任黨主席的價值，因為黃現在是代理主席，之後還是要補選主席，而民眾黨裡面還是以柯粉為主，黃必須要證明自己具有擁護柯文哲的意志，不然怎爭取柯粉的支持。



沈迺訓表示，第二，黃國昌需要累積自己的政治能量，也須測試支持者的政治能量，到底還有多少人願意為了柯文哲出來，藉此民眾黨各地黨部都在動員，以黃國昌自己來講，黃也要看上任後這些黨部願不願意相挺，所以這也是一種測試、測水溫的邏輯，同時具有雙重意義，測試自己的能量，也測試民眾黨支持者的能量。

