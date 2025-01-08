中評關注：罷免勢不可擋　拼賴韓誰仇恨值高

柯建銘（左）與賴士葆兩人喊出要全面罷免藍綠選區“立委”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月8日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘喊出“雙罷免”，要改選“立法院正副院長”與國民黨41席區域“立委”，國民黨不甘示弱也揚言罷免民進黨38席區域“立委”。今年2月1日本屆“立委”任期滿一年之後，罷免潮勢不可擋，朝野對立罷免狀況上演。現在藍綠陣營各自端出韓國瑜與賴清德當成衝高罷免標的，就看賴清德與韓國瑜誰的仇恨值高。



柯建銘喊出雙罷免，但要全面罷免區域藍委耗費資源，效益也不高，這可能只是喊喊，並非真的要全面性罷免；以改選“立法院正副院長”為標的，至少要罷免到能夠接近三分之二席次，以現在民進黨51席狀況下，要能真到改選“立法院長”需要76席，要罷免國民黨25席“立委”，這是非常難的事情。



根據“立法委員互選院長副院長辦法”規定，“院長、副院長”經全體“立法委員”三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。“立法院”總席次113席，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍營）。



但要是能以韓國瑜衝高綠營動員仇恨值，在罷免時號召綠營支持者出來連署，只要能拿下二分之一席次，就是拉下國民黨6席“立委”，加上補選成功的話，民進黨就能擁有57席過半席次，這就是對民進黨非常理想的成績，未來法案表決就能有效抗衡藍白陣營，但有難度。



在民進黨喊出改選“立法院正副院長”雙罷免時，退伍軍人團體也在臉書發動，跟著喊出大罷免。但退伍軍人團體希望讓藍白陣營能夠加起來超過三分之二席次（目前62席，距離76席，還需要14席），就能達到罷免“總統”的門檻。這等於是深藍也端出賴清德要動員藍營支持者，拉高罷免綠營“立委”的仇恨值。

