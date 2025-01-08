中評關注：張麗善挺白第一槍　雲林選戰開打

雲林縣長張麗善。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍雲林縣長張麗善7日開了藍營縣市首長挺民眾黨第一槍，支持民眾黨1月11日司法節上街抗議。張麗善這一舉動或許有兩層考量，第一，強化年輕選票，以利交棒給姪女張嘉郡。二，強化曝光及媒體聲量，應對綠營重兵看管雲林，頗有雲林縣長選戰提前開打之感。



台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案再遭羈押，民眾黨發起1月11日司法節遊行，抗議司法不公。曾遭調查官栽贓買票的張麗善7日在臉書聲援該活動，並批民進黨正在踐踏台灣民主。另外據了解，張麗善本人也將出席11日當天的活動。



就連國民黨主席朱立倫都僅表態聲援但不到場，反觀張麗善開了藍軍挺白第一槍，預計將親自出席，背後政治考量值得探究。首先，張麗善雲林縣長任期2026年屆滿，到時藍軍很可能推出張麗善的姪女，也就是前雲林縣長張榮味女兒、藍委張嘉郡接棒參選。



倘若姑姪能順利傳承，勢必將成為話題，但反過看，家族政治世襲傳承很容易受到綠營猛攻，更很容易受到年輕選民詬病。縱然張家在雲林政壇政治實力雄厚，張麗善近年在雲林的施政也被誇獎非常有建樹，但仍須當心綠營以反對家族政治作為反撲主軸。白營支持者多以年輕群體為主，加強與年輕選民連結、溝通，與年輕人同一陣線，將有助於張麗善降低交棒給張嘉郡的阻力。



第二，前民進黨籍雲林縣長蘇治芬上週接任“中央畜產會”董事長，蘇不僅當過雲林縣長，也曾當過雲林縣“立委”，是綠營長期在雲林與張家抗衡的指標性人物。雲林縣是台灣首屈一指的農業大縣，此次蘇治芬接掌“中央畜產會”，掌握農政部門的資源，不少分析看法認為，綠營重用蘇治芬就是衝著下屆雲林縣長布局而來，雖然蘇不見得親自下場參選，但勢必會是幕後操盤關鍵人物。

