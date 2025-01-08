新竹棒球場弊案沒下文　藍質疑檢廉監打假球

國民黨團召開記者會左起鄭正鈐、王鴻薇、林思銘、陳慶齡及吳旭豐。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）新竹棒球場2022年7月啟用發生重大缺失停用至今，後續包括新竹地檢署、“監察院”和廉政署都展開調查，但到現在都沒有進度。中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會，質疑檢廉系統和“監察院”根本就是高調偵辦打假球，難道是在包庇民進黨前新竹市長林智堅？國民黨團嚴正要求“監察院”、檢方、廉政署儘速完成偵辦，還給熱愛棒球的大新竹地區民眾一座棒球場。



新竹棒球場2022年7月在時任民進黨新竹市長林志堅主導下啟用，但發生多項重大缺失，甚至導致選手受傷。以新台幣12億元打造的棒球場至今仍無法使用，後續包括新竹地檢署在2022年7月組成專案小組分案偵辦，8月“監察院”分案調查，廉政署在2023年3月帶走所有相關資料，但至今已過兩年半，尚未有明確消息。



國民黨團今召開記者會提出質疑，包括黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、新竹市“立委”鄭正鈐，以及新竹市議會國民黨團總召陳慶齡、新竹市議會棒球場調查小組召集人、市議員吳旭豐出席。



林思銘說，國民黨團提出四點訴求，一、 “監察院”與廉政署檢調單位立即啟動全面調查；二、徹查前新竹市政府相關責任人員；三、促請廠商儘速改善球場工程；四、公開調查進度與結果。



王鴻薇請問“監察院”，當年出手調查新竹棒球場興建案，調查報告在哪裡？2022年8月向新竹市政府調閱相關資料，2023年7月新竹市政府移送相關資料給“監察院”，結果呢？“監察院”睡夠了嗎？可以起床了嗎？廉政署更可惡，2023年3月把所有棒球場興建資料全部搬走，從此無消無息，這是在幫林智堅包庇、湮滅證據嗎？廉政署打假球也打得太離譜吧？

