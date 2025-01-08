韓國瑜下周率團赴美致賀特朗普　行前晤賴

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日將率團赴美出席美國特朗普的總統就職典禮，出發前循例將赴府內與賴清德見面。據了解，府方與“立院”方面初步規劃15日、16日、17日其中一天進行會面。



特朗普20日將宣誓就職，賴清德指派韓國瑜率團赴美致賀，國民黨團、民進黨團、台灣民眾黨團依序各派3位、3位及1位“立委”出席。國民黨團為李彥秀、葛如鈞、柯志恩；民進黨團為王定宇、陳冠廷、郭昱晴；民眾黨團為陳昭姿。



訪團18日出發，21日若不必加開院會，“立法院副院長”江啟臣也將隨行出訪，但若當天要開院會，江啟臣就必須留守主持，僅由韓國瑜率朝野7位“立委”出訪。



另一方面，賴清德日前邀請韓國瑜到府內坐下來喝咖啡，而赴美祝賀團出發前也都會循例到府內與“總統”見面，韓國瑜預計也將藉由此次機會到府內見賴清德，達成賴喝咖啡的邀約。



根據韓國瑜辦公室向中評社表示，韓國瑜當然願意依循慣例在祝賀團出發前到“總統府”內與賴清德見面，由於祝賀團18日出訪，府方與“立院”雙方已初步商議規劃15日、16日、17日其中一天進行會面。詳細時間仍要視“立院”下週是否會加開院會處理總預算案及清倉其他法案，等“立院”確定院會時程後，將再敲定賴韓見面日期，並委託江啟臣代理主持院會。



至於近期民進黨團總召柯建銘高喊要罷免韓國瑜的院長職務，藍營也質疑祝賀團不同以往有縣市首長、政黨人士共同參與，是賴清德不願意韓此行太過加分。韓國瑜在這些風波之下與賴見面喝咖啡，是否覺得心情複雜？



韓國瑜辦公室向中評社表示，雖然外面有一些不同的聲音，不過主要仍要看賴清德本人在見面時表達什麼態度。此次韓國瑜率祝賀團出訪，與“外交部”溝通往來過程也照正常安排，並沒有特別覺得被制肘。