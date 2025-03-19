蔡英文約蘇貞昌夫婦郊外健走

蔡英文臉書上傳與蘇貞昌夫婦相約爬山。（取自蔡英文臉書） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）蔡英文卸任後常在臉書PO爬山行程，她18日晚間PO文與前“行政院長”蘇貞昌、太太詹秀齡一起郊區健走。蔡英文說，卸任前，她曾經跟蘇院長相約，要到處走走，希望未來還有機會，能與蘇院長結伴同行，到更多地方看看這些年來，我們一起改變的台灣。



蔡英文擔任行政副院長時，蘇貞昌擔任院長，加上又曾經擔任前後任民進黨主席，過去兩人有心結。但在蔡英文當選“總統”後，蘇貞昌再度回鍋擔任院長，兩人關係有所改善。蘇在2023年新書《“護國”四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地》發表會上曾說過，曾與蔡英文是競爭對手，但這一頁已經翻過去了。



蔡英文卸任後，還相約蘇貞昌夫婦一起近郊走走。



蔡英文說，今天她與蘇貞昌、秀齡姐，一起出門爬山。之前在網路上看到網友捕獲“野生的”蘇院長，與夫人秀齡姐牽手走在路上。這一次爬山，蘇院長常常走一走就會停下來回頭看秀齡姐有沒有跟上，也會拿出手機幫秀齡姐拍照，再次親眼見證他們的好感情。



蘇貞昌在蔡英文發文之後，也在臉書放上一段爬山影片並發文說，蔡英文與他相約在卸任公職後，要一起到處走走。今天我們從短程的開始，因為坡度不大，她的太太也可以參加。



蘇貞昌說，在蔡英文帶著樂樂散步的路線上，她認識每一個鄰居，也認識每一個鄰居家的毛小孩，好幾個毛小孩聽到她腳步聲，還飛奔到家門口等待。連續下了幾天雨，但今天天氣卻很不錯，非常感謝蔡英文的邀請。