台央行利率連4凍　下修經濟成長率至3.05%

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／台灣“中央銀行”今天舉行第1季理監事會，一如市場預期，利率連4凍，房市管制延續“停看聽”策略，不過對於經濟展望保守，下修經濟成長率至3.05%，對消費者物價上漲率（CPI）預測值維持不變，仍低於2%的通膨警戒線。



由於台電電價漲幅尚未確認，央行仍維持今年通膨率預估值，央行預測今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別為1.89%、1.79%，分別低於上年之2.18%、1.88%。



不過，央行也表示，若考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，則今年CPI年增率預測值可能上修至2%左右，核心CPI年增率預測值則仍將低於上年之1.88%。



此外，特朗普關稅政策反覆，對全球經貿恐帶來衝擊，央行去年預估今年經濟成長率3.13%，尚未納入對特朗普2.0影響評估，央行今日下修對今年經濟成長率預測值至3.05%。



央行指出，今年全球經濟成長降溫，且前景面臨諸多風險，恐影響台灣經濟成長力道。為審慎因應美國經貿政策等不確定因素帶來之影響，理事會認為本次維持政策利率不變，將有助維繫整體經濟金融穩健發展。



重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。