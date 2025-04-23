驚！高中生爆公民考題請你說出藍白有多壞

粉專指出，台中某高中段考公民科考卷裡出現“偏袒民進黨傾向的題目”。（政客爽粉專） 中評社台北4月23日電／臉書粉專“政客爽”接獲台中一間高中學生爆料指出，段考公民科考卷裡出現偏袒民進黨的題目，完全站青鳥立場去質疑藍白修法是“國會”濫權。白話文就是請你說出藍白有多壞？擺明把政治洗腦帶進校園。



政客爽21日在臉書發文附圖指出，台中有高中學生跟他私訊投稿爆料，該學生在第一次段考公民科考卷裡有“偏袒民進黨傾向的題目”。可以先請這間高中回應是否有這份考卷？若真的是有的話，那問題可就大了。



粉專提到，這個問答題在討論的是藍白推動的“藐視“國會”罪”，但引述資料的來源居然是綠到不行的“公督盟”跟“法律白話文運動”。在第一段解釋青鳥行動是在做什麼，強調青鳥的口號“國會”濫權、我藐視“國會”，全部幾乎都是站在青鳥這一方的立場去陳述狀況。從開頭就隱喻藍白修法是“國會”濫權，先給各位灌輸大概是“青鳥是偉大的公民行動”這樣的概念。但絲毫不提他們跑去台大兒童醫院附近大跳電音趴、跑到兒童醫院上面去拍照，這才是公民運動最需要被教育的負面教材吧？



粉專說道，第二段則是引用公督盟張宏林的看法，張宏林當時528青鳥行動還跑去砲轟“藍白很爛”，現在考卷連特定立場人士的說法都能拿來引用。這一段主要內容就是最後一句“多數黨利用議事策略剝奪少數黨表達意見的機會，是民主倒退的象徵”，這簡直離譜至極。有在看“立法院”直播的人都知道，民進黨根本表達意見的時間超級久，胡說八道到這種程度。奇怪怎麼不敢講，民進黨霸佔主席台、跑去敲破窗戶、深夜開鎖的荒唐事跡？

