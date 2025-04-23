藍委示警：周六上凱道很多綠側翼會反串喊衝

國民黨團書記長王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨將在26日於凱道舉行“戰獨裁”抗議活動，這幾天已引來綠營強烈批評，國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今天受訪時強調，這兩天陸續發現網路上出現告訴民眾4月26日當天分兩班制、要穿著黑色衣服、在現場要喊衝、喊打等訊息，這都是反串，提醒支持者勿上當。



為了反制大罷免，國民黨主席朱立倫繼聲援罷免民進黨“立委”團體、號召民眾到北檢前抗議後，規劃4月26日邀集民眾上凱道“戰獨裁”，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑等藍營縣市長已表態將參加，民眾黨主席黃國昌22日也允諾會代表民眾黨參與凱道集結。



王鴻薇今天對此受訪時透露，目前看起來網路上出現許多訊息，不乏有人要用反串的方式，試圖鬧事、製造走路工，搞不好連豪華便當都會有，所以要提醒支持者，在過程中要注意，若有反串的人要把他抓出來。



王鴻薇說，到時候在現場，有人故意滋事、鬧事、要衝撞等等，我們也要小心，不要上當，這些都是要來破壞426的凱道活動。即便如此，我們仍要大聲呼籲，如果要對抗集權政府，請大家426凱道見。



另外對於藍營內部的“倒閣”聲音，王鴻薇說，“倒閣”這個選項，黨團委員們或藍營內部都有在做討論，當然會是選項之一，但目前最重要的是在野黨的合作和團結，以及426凱道活動的順利舉辦，至於接下來會採取什麼行動，大家再充分溝通協調，決定出最好的辦法。