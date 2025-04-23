官方景氣信號與民調落差大　官員稱關稅影響

郭智輝（右）、高仙桂答詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）台“國發會”最新公布的2月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標與同時指標皆上升。但根據國泰金控所發布民眾對於景氣展望樂觀指數走弱，消費意願短期同步降溫。“國發會副主委”高仙桂23日表示，是因美國總統特朗普發動的關稅，使得不確定性存在，一直在變化，政府不會掉以輕心。



國泰金控發布4月份國民經濟信心調查結果，景氣現況樂觀指數下降至–44.5，展望樂觀指數亦走弱至–41.3，同步呈現較大幅度的下滑。大額消費意願指數下降至–1.1，耐久財消費意願指數走低至–18.3。買房意願本月下跌至–50.3，賣房意願則下降至–20.3，民眾景氣展望樂觀指數大幅下滑，消費意願短期同步降溫。



“立法院”經濟委員會邀請“經濟部長”郭智輝、“國發會副主委”高仙桂等人就“美國實施進口產品“國安”調查對台灣產業之影響及因應之道”進行報告並備質詢。輪值召委為民進黨籍“立委”蔡易餘。



民進黨籍“立委”邱議瑩質詢，“國發會”樂觀看到景氣，“主計總處”2月26日也預估台灣今年經濟成長率3.14%，通貨膨脹率1.94%。政府的民調與民間的觀察是否落差過大？



高仙桂答詢，信心指數容易受事件影響，比如特朗普的關稅戰，一直存在不確定性、隨時變化，人民受到事件影響，會呈現在信心上的支持度。但22日可看到IMF國際貨幣基金組織報告將台灣的經濟成長率從2.7%變成2，9%。雖說現在是90天關稅豁免，但還是有被追單的情形，台灣有優勢，包括台灣的主權信用是AA＋、展望穩定。



高仙桂說，接下來就看台美關稅能談到怎麼樣，也會影響調查結果，中美關稅戰、台灣移轉基地、人力等都會影響。雖說國際預測也給予台灣肯定，但政府也不會掉以輕心。

