驚！高雄藍議員曝小學要背白色恐怖受刑內容

國民黨籍高雄市議員許采蓁接獲陳情要小學五年級生背誦的白色恐怖的資料。（圖：許采蓁提供） 中評社高雄4月30日電（記者 蔣繼平）政治意識形態進入校園情況嚴重，中國國民黨籍高雄市議員許采蓁今天在議會質詢時爆料，高雄某一間小學教師竟然叫五年級學生背誦“下體受傷”、“香煙燻眼”、“自殺未遂”等白色恐怖受害者的受刑內容。她批，不僅不適當，對歷史教育更是只有散播恐懼、毫無幫助。



高雄市教育局長吳立森答詢時回應，應考量學生的年齡、心智成熟的程度來進行教材的編撰，因此對於這個案件會立即進行調查。



高雄市議會30日進行第4屆第5次定期大會“教育部”門業務質詢，許采蓁質詢時用大螢幕放出家長陳情內容，竟然是一張背誦資料，寫滿密密麻麻的人名以及遭到審訊的情形。另外還有一張考題連連看，要將人名與被逮捕的過程與背景，都是白色恐怖與228事件相關歷史人物。



許采蓁表示，陳情的家長看到學生為了考試背誦的教材，竟然是要學生背熟誰被毆打、誰被打到下體受傷、誰被剝奪睡眠，陳情家長直呼“非常不適當”，因陳情人也是老師退休，看到這份教材時只有震驚，認為根本就是散播“仇恨教育”。



許采蓁表示，這份教材違反《兒童權利公約》、《教育基本法》，忽略歷史教育應該有更完整的時空背景論述，或課堂討論的方式來教育，用死背受刑的內容，除了影響學生身心外，也只是散播仇恨與恐懼，明顯是不適任教材。



許采蓁也舉例近日校園時常出現教育不中立的情況，近期傳出台中有一間高中將“青鳥行動口號”置入考題，或是逢甲大學老師公開在課堂宣傳大罷免等。她要求公民教育應納入廣泛論點，並且遵守《教育基本法》的相關規定，秉持教育中立。