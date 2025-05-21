邱垂正：已有1784件繳交喪失陸籍證明

陸委會主委邱垂正接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月21日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”近期要求大約1.3萬名在台定居的原陸籍人士補件“喪失原籍證明”，一度引發陸配人士恐慌與不滿。陸委會主委邱垂正21日表示，此次清查目前已有1784件繳交，另有880件具結、352件申請延後赴陸、485案因各種難處啟動專案協助。



“賴政府”要求約1.3萬名原陸籍人士繳交喪失原籍證明，引起陸配反彈後，提出6項具結替代方案、3項延後赴陸辦理補件情況。



“立法院”內政委員會邀請陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豐山列席報告業務概況。



台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍批評，陸委會、海基會一手高調舉辦母親節關懷陸配活動，同時一手卻要求大量居住在台灣數十年的陸配繳交喪失原籍證明，在3個月內因為許多因素而無法繳交面臨除籍的命運，政治清算、政治性羞辱，讓陸配在母親節一點都快樂不起來，擔心失去身份，目前有多少人因此被除籍？多少人要補件？



邱垂正回應，他不認同清算的說法，這是在羞辱服務陸配公務員的努力，我們都在協助陸配以合法身份安居樂業，只要有困難聯繫個案就會積極協助。過去曾具雙重戶籍遭除籍的有1192人。至於此次清查目前已有1784件繳交喪失原籍證明，另有880件具結，352件申請延後赴陸，另外有485案反映各種疑難雜症，每一件都會專案協助與輔導。