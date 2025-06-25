陳茂松挺林岱樺：查基金會絕對腥風血雨

民進黨中常委陳茂松接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）角逐高雄市長初選的民進黨籍“立委”林岱樺涉詐領助理費遭到起訴，廉政會已邀林在7月30日出席廉政會說明。同為“正國會”中常委陳茂松下午在中常會後受訪替林抱不平。陳茂松強調，用林岱樺的母親的話說“林家不缺錢，他們缺選票而已”。林岱樺的弟弟交保，那是屬於基金會運作，基金會運作要查，腥味很重，絕對會腥風血雨。他更痛批，有心人士不要再惡意操作。



陳茂松今天提出四點聲明力挺林岱樺。他表示，林岱樺這件案子，用林岱樺的母親的話說“林家不缺錢，他們缺選票而已”。他個人也不相信他們會貪污助理費，以他的瞭解，林岱樺“國會”與地方服務處支出，一定超出“立法院”給的相當多。



他也說，應該是意有所指的人說弟媳算是二等親，但能不能任用可以去追，以前也沒有違法。後來是賴清德推出三等親不能用公費助理，他也認同，但是法規還沒有日落條款之前，沒有違法。



陳茂松說，既然沒有違法，大家“國會”政治跑那麼久，哪一個“國會”助理每個月領十幾萬，這是不可能，是惡意栽贓。而林岱樺弟弟交保，那是屬於基金會運作，他不是很瞭解，但是基金會運作要查，腥味很重，絕對會腥風血雨，這個東西是有問題的。



他相信，這次高雄市選舉，不管是綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆大家都有相當優秀的風度，不會去做這個事情，有心人士不要再惡意操作，林家不缺錢只缺票，林岱樺願意公開鄭重去處理、證明清白，要初選的人應該是站在公平立場，不應該有小動作。