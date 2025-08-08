江啟臣：業界接不到單等死　接到也不知怎死

“立法院副院長”江啟臣接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月8日電（記者 張穎齊）美國7日起課徵台灣20%關稅，美國總統特朗普更宣布台積電投資美2千億美元、課徵全球半導體與晶片100%關稅，除非赴美製造。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣向中評社表示，台積電不能代表整個產業鏈，產業界面臨高度不確定性，接不到單就等死、接到單也不知怎麼死，政府卻紋風不動，應負責說清楚。



台中選區“立委”江啟臣8日在“立法院副院長”室前接受中評社訪問，記者問台中的工具機、傳統產業因關稅實施，情況如何？



江啟臣表示，他已陸續收到業界朋友向他反映，關稅導致不確定性太高，除了關稅壓力，新台幣匯率壓力也是不確定性，政府有無掌握到最終關稅能談到幾趴？還有《美國貿易擴張法》第232條針對半導體關稅進行國安調查，政府有掌握嗎？還是都看特朗普說得算？



江啟臣嘆，現在資訊不透明，這對業界的風險很高，業界都不知該不該接單？接不到單就等死，就算接得到單，也就不知會怎麼死？後續又一堆變化，這讓產業界非常困擾，尤其是中小企業並無大企業那樣有資金周轉能力，這20%暫時性關稅是要撐多久？政府要負責任出來向產業說清楚，產業才知如何是好。業界不希望聽到壞消息，但更害怕是不透明、不確定性。



他還說，半導體被課徵100%關稅，這是整個產業鏈的問題，不是只看台積電已赴美投資豁免，台積電不能代表整個半導體產業鏈，因台積電也是要靠製造業、傳產，是沒辦法切割的。也因此他當然希望最後關稅結果能好，還有232條款半導體的國安調查結果，也是能對產業鏈有幫助，政府應努力去爭取。



他強調，所有產業都陷入高度不確定性、高成本情況。他的產業界朋友已告訴他，進口商要求一起分攤關稅成本，這是真實發生的情況，但目前為止，都沒看到政府有任何具體策略說明，政府這樣紋風不動，企業要怎經營？而他剛才收到一個企業跟他反映，8月要開始減少工時、放無薪假了，這樣的狀況在傳產中，是陸續發生。所以他才說別等到最後關頭，撐不住了，政府才趕忙出來補救，現在就要立刻啟動相關補助、補救措施。