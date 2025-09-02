前白委率宜蘭鄉親“政院”抗議　轟風機滾蛋

前白委陳琬惠率宜蘭民眾抗議設置風電，並將陳情書交給政院代表林參議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月2日電（記者 張穎齊）台亞風能規劃在宜蘭海岸線設置14部風力發電機，引發當地居民反彈，認為將破壞海岸環境。台灣民眾黨籍前“立委”、宜蘭縣黨部主委陳琬惠率領近30名宜蘭鄉親北上“行政院”前，痛批風機應滾蛋，“賴政府”錯誤的能源政策，無法令人容忍。“政院”則派代表接受陳情書，過程和平。



陳琬惠2日率近30名宜蘭縣五結鄉親至“政院”大門前開“台亞風機滾蛋 守住宜蘭海岸”記者會，現場出動約20名警力維安。



陳琬惠表示，台亞風能規劃在宜蘭海岸線設置14部風力發電機。原定於五結鄉舉辦的地方說明會，因為地方民意的強烈反彈而被迫取消，但台亞風能仍宣稱將“延期舉行”，顯示其並未真正撤回開發意圖。同樣的狀況也在台東發生，地方居民具有高度共識反對“東風陸域風力發電計劃”，但台亞風能仍執意召開說明會，並繼續推動開發程序。



她說，風機不該來宜蘭海岸，連台東也反對，請問賴清德，這樣嚴重落後的綠能發展，要恣意破壞宜蘭海岸線嗎？宜蘭是東部的迎風面，蓋風機真的對宜蘭好嗎？請問這發電量要多少成本？還是又要有利於綠友友的綠能財團？她堅決反對到底，綠友友財團別進到宜蘭。