台北花車巡上海　吉祥物熊讚領軍

“第36屆上海旅遊節”13日登場，今年台北市觀傳局再度以台北市特色形象花車參加。（台北市觀傳局提供） 中評社台北9月15日電／“第36屆上海旅遊節”9月13日登場，今年台北市觀傳局再度以台北市特色形象花車參加，花車設計上除有台北觀光景點和經典美食外，還有超可愛的台北城市吉祥物“熊讚”帶領民眾搭乘貓空纜車，吸引當地民眾及國際遊客爭相圍觀拍照。觀傳局表示，今年的花車展覽展至10月5日，期間花車將在上海各區巡迴展示，9月28日起將在上海世博文化公園定點展示。



“上海旅遊節”每年吸引超過800萬人次遊客，是大陸最具影響力的旅遊盛事之一，今年觀傳局再度以台北市特色形象花車參加。



觀傳局副局長蕭君杰表示，這次的花車呈現台北的多元風貌，車體除了有國際知名的台北101大樓及北門、北藝中心、北流中心。由“熊讚”帶領民眾搭乘貓空纜車，體驗台北大縱走的美麗山景，並且結合小籠包、芒果冰、牛肉麵及夜市小吃等特色美食等意象一起呈現，吸引更多遊客造訪兼具傳統文化與時尚文創的台北。



觀傳局補充，同時自9月14日起，在上海外灘最熱鬧的南京東路步行街世紀廣場，將連續2周播放台北形象廣告。以台北的美景美食及國際都會形象，展現這座城市的獨特魅力。