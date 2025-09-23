黃國昌曝李文娟哭訴　檢調問案不斷逼、吼

民眾黨主席黃國昌受訪（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月23日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院23日繼續審理，並傳喚2024大選年間時任木可公關公司負責人李文娟出庭作證。民眾黨主席黃國昌23日表示，李文娟被問到2段筆錄不同的原因時，頓了一下才說，因為當時檢方用高壓方式不斷地逼迫，即便不知道，檢察官也要逼她給出一個答案。李文娟還忍不住流淚，可想見李承受的壓力。



台北地方法院23日繼續審理京華城案、政治獻金案，並傳喚同案被告、2024大選年間時任木可公關公司負責人李文娟出庭作證，調查柯競總政治獻金相關帳務，柯有無收取威京集團主席沈慶京賄款等疑情，到庭被告包括柯文哲、李文娟的胞兄李文宗、會計師端木正3人。



黃國昌說，檢察官傳喚證人李文娟，但對檢察官提出的很多問題，大多時行使拒絕證言權，當檢察官詢問2段筆錄不太一樣，要求李解釋時，李才說當初在“調查局”跟檢察官面前，檢方用非常高壓的方式不段逼她，讓她感到非常害怕，罵人也罵得很大聲，當時真的不知道該怎麼辦，有些李不知道的問題，檢察官非要逼她給出一個答案。



黃國昌指出，李文娟講到這裡時，當時的情緒可能就湧上心頭，忍不住流淚，而今天在庭的檢察官則說，不用擔心，現在問問題的態度都很溫和，妳有什麼好擔心的？李文娟回應，那是因為現在在法庭、現在有法官，所以檢察官才這樣講話，但當初在“調查局”、在地檢署問話時，態度根本就不是現在這樣，是不斷地逼、不斷地吼。