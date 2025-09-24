桃市府支援花蓮救災　張善政：一起挺過難關

桃園市消防局完成整備，24日出發赴花蓮光復鄉救災。（照片：桃園市政府提供） 中評社桃園9月24日電（記者 盧誠輝）花蓮縣光復鄉因受樺加沙颱風外圍環流帶來的大雨，導致馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成慘重災情，24日統計死亡人數已達14人，搜救仍在持續中。中國國民黨籍桃園市長張善政昨晚在第一時間表示，“桃園和花蓮是一家人，我們會並肩作戰，陪花蓮一起挺過難關。”桃園市政府今早也已出動大型機具趕赴災區救災。



樺加沙颱風的暴風圈逐漸遠離台灣。根據“中央災害應變中心”最新的統計資料，共造成14人死亡、18人受傷、多人失聯。災情最嚴重的花蓮縣光復鄉，因為馬太鞍溪堰塞湖兩波溢流，造成當地成了汪洋一片，許多人緊急逃到2、3樓避難。因為淹水又停電，交通受阻，目前包含台9線馬太鞍溪橋無法通行、台11線花蓮大橋封閉。



張善政指出，樺加沙颱風挾帶豪雨，花蓮光復鄉情況嚴峻。他接獲消息後，已立刻指示市府完成各項救災整備，桃園救災團隊也隨時待命出發。桃園和花蓮一直有很深的連結。桃園是全台原住民人口第二多的城市，不少族人的親友仍居住在花蓮。桃園原民市議員已接到不少焦急的詢問，也都向他反映，他完全能感受到那份擔心。



張善政強調，他除了指示消防局、工務局整裝待發，也已要求原民局立刻啟動對接，任何訊息都要掌握，以利桃園提供必要的協助。桃園和花蓮是一家人，他會並肩作戰，陪花蓮一起挺過難關。



桃園市政府表示，面對花蓮縣的急迫災情，市府於第一時間集結人員機具，並於今日上午10時30分趕赴花蓮協助救災，共計出動卡（貨）車15輛、吊卡2輛、抓斗1輛、挖土機7部、鏟裝機7部(含山貓)、3吋抽水機7部、鏈鋸6部、發電機1部、連同廠商技術人員與同仁共36人，由市府養工處邱建豪副總工程司率隊奔赴災區，協助救災工作。