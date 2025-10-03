防務預算GDP 5%？藍黨魁選將都不認同

國民黨黨主席選舉辯論會，左起，鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘及羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）由聯合報、TVBS共同舉辦的“中國國民黨主席選舉辯論會”昨晚登場，在交叉詰問部分，候選人鄭麗文提問，其他候選人是否支持軍費提高至GDP的5%？郝龍斌表示，他支持適度的“國防預算”，但政府一年總預算才3兆，“國防預算”提高到5%則是1.2兆元，不可能用這樣的預算來防衛。



郝龍斌說，但台灣要備戰，更重要的是避戰，兩岸和平穩定、反對“台獨”就是最好的“國防”，反對“台獨”是避免衝突的最佳方式，民進黨亂買亂花，付了錢的武器還沒到，親美不能跪美。台灣要讓“國家安全”，在減少“國防預算”的同時，也能有良好發展，只要持續交流對話，台灣能在中美之間保持等腰三角形策略，左右逢源。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。TVBS、聯合報昨晚共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，邀請6位主席候選人首度同台交鋒。



在交叉詰問部分，候選人鄭麗文提問指出，明年“國防預算”高達9450億，另外還要編列特別預算，讓預算可能破兆，她問，“國家”真的要軍備競賽下去嗎？她曾公開表示反對，提升“國防預算”將嚴重排擠“國家建設”與社會福利，想問其他候選人會支持“國防預算”提高至GDP的5%嗎？



羅智強對此表示，當然反對“國防預算”調高至GDP的5%，這是台灣不可承受之重。他在馬英九政府服務時，當時美國不斷要求軍費提高GDP的3%，他們沒有答應，但台美交流仍有亮眼成績，因此只要外交戰略正確，不是美國要什麼都必須照單全收。



張亞中則不滿地表示，他感到非常迷惑，今年“國防預算”增至占GDP的3.2%時，國民黨的“立法委員”還跑到AIT表達感謝（指羅智強也在內），怎麼到了辯論場上意見卻不同。他強調，他是反對台灣軍購的先鋒，因為只要把大陸攻台意願變成零，也就是推動兩岸和平，就不用花錢去買武器了。