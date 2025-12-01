徐巧芯：台灣之盾與自製武器整合會出問題

藍委徐巧芯接受訪問。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月1日電（記者 黃偕華）賴清德將以防務特別預算與美國等合作打造“台灣之盾”（T－Dome）防空系統，中國國民黨籍“立委”徐巧芯1日於“立法院”受訪表示，台灣之盾跟台灣自製武器整合未來將是大問題，經費細項也不清楚。對於台自造潛艦海鯤號海測沒有錨機一事，徐巧芯說，那些說要陪同測試的大官們，如今人在哪裡？



徐巧芯表示，賴清德要建構台灣之盾的構想，跟向美國採購的武器、軍備，整合是沒問題的；但台灣有非常多自製研發飛彈，能不能夠去跟未來的T－Dome做整合？目前看起來是沒有答案的，“目前看起來是沒有辦法做到的”。



徐巧芯提到，過去Link－16（美國、北約國家使用的戰術資訊鏈路系統）舊的版本，被認為已經沒有辦法符合現在的需求，所以一直升級Link－16，這些升級只能夠符合於向美國所採購的武器才能夠嫁接，而台灣自製軍武是沒有辦法嫁接的。徐巧芯問，“台灣之盾這個所謂的採購案，裡面有沒有包含我們目前台灣所自製的武器的連結？”



徐巧芯表示，相關的預算跟細節並沒有送進來“立法院”，所以看不到，而美國購買的武器跟台灣自製的武器，勢必得再度研發另外一套相關的系統來整合，而這些部分金額以及後續的維修保養費用，是否已經涵蓋這新台幣1.25兆的特別預算裡？“目前我們完全沒有收到1.25兆相關的細項”。



對於近日海鯤號海測被爆出沒有裝上錨機就出海一事，徐巧芯也回應，她說第一個是海鯤號已經確定跳票了，本來的交件時間是11月底，今天是12月1號已經開始罰錢，一天罰19萬；徐巧芯說，去年在審查預算的時候就說了，海鯤號海上測試今年可能根本不會完成，但是當時的“國防部”、民進黨的“立法委員”，連哄帶騙，認為提出這樣子說法的人，就是“不愛台灣”、“扯台灣後腿”、“中國同路人”，“還作為罷免我的理由”。



徐巧芯問到，經過一年之後，“請問海測結果怎麼樣呢？”，在浮航測試的時候，上一次沒有潛望機，這一次沒有錨機。徐巧芯說，錨機其實確保船艦安全的最後一個保險絲，測試之前就已經知道錨機有問題，送回原廠並預計12月中修正，為什麼要趕在11月底，在沒有錨機的情況下測試？



對於台軍說，海鯤號測試時設計了多種備援的手段，無論在浮航或潛航時，這些備援措施都會保證相關人員的安全，徐巧芯認為，如果船上的船員覺得很安全，“那為什麼會去爆料？”，並問到，“那些說要在船艦上，陪著一起測試的那些大官們，請問你們如今人在哪裡？”。