顧立雄：F16V明年交機挑戰大　已停付款

顧立雄接受質詢。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北12月1日電／中國國民黨籍“立委”吳宗憲今天質詢指出，軍售案有四個霸王條款，包括沒有罰款；交貨期程僅供參考，沒有強制性；一定要付款；保障美國利益。不過“國防部長”顧立雄表示，一定要付款就不是，F－16V戰機已停止付了。戰規司長黃文啟說，目前戰機只付到60%，美國已有48架在生產線組裝，顧立雄補充是50架在生產線。



台軍方以代號“鳳翔專案”向美採購66架全新F－16V戰機（F－16C／D Block70），共編列新台幣2472億元經費，然而原定2024年起分批交機、2026年完成交付的時程，至今交機數量卻是零。



“立法院外交及國防委員會”1日邀請顧立雄報告“軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃”，並備質詢。



根據《中時新聞網》報導，關於F－16V戰機交機進度，顧立雄說2026年全數交機挑戰性大，藍委吳宗憲說，這是政治人物的空話，就如之前說海鯤號要在11月底交艦有挑戰性一樣。



藍委吳宗憲說，他支持“國防”，但1.25兆“國防”特別預算，採購美方裝備，如果美方又做不到如期交貨，又沒罰責，他擔心是個大錢坑，更是台灣版的馬關條約。不過顧立雄反駁吳說的都不是事實，而且這些錢不是全部採購美方裝備，財源則是歷年剩餘。



