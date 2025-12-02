新竹市綠黨團佔主席台癱瘓議事　藍白促協商

民進黨新竹市議會黨團2日霸占議場主席台癱瘓議事。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月2日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市議會黨團抗議新竹市政府明年度總預算破天荒高達新台幣467億元卻採包裹審查，2日在議會黨團協商破裂後霸占議場主席台癱瘓議事，要求逐條審查總預算。對此，藍白新竹市議員除表達遺憾外，也強調願意敞開協商大門，保持最大善意到最後一刻。



新竹市議會第11屆第6次定期會2日進行總預算審查，民進黨新竹市議會黨團在總預算進入二讀會時，9位民進黨籍新竹市議員突然蜂擁而上，霸占主席台癱瘓議事。國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡和民眾黨新竹市議員李國璋上前溝通未果，目前新竹市議會議場仍持續癱瘓中。



民進黨新竹市議會黨團總召陳建名表示，新竹市政府明年度總預算達史上最高的467億元，但其中卻有很多不合理的預算編列，包括浮濫編列情況嚴重，加上這幾天的黨團協商破裂，因此民進黨才會採取激烈手段，以霸占主席台的方式，要求議會逐條審查預算，要為新竹市民嚴格把關預算。



國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡指出，近期各黨團都在針對預算進行討論，預算案的刪減已有部分共識，原訂今天各黨團要針對預算細項形成最終共識，遺憾民進黨團卻採取霸占主席台癱瘓議事的不理智的做法。他強調，議會肩負監督責任，必須將所有預算內容攤在陽光下來讓大眾檢視，而不是透過霸占主席台來杯葛整個預算案的審查程序。



民眾黨新竹市議員李國璋則強調，因新版財劃法上路，所以新竹市政府明年度預算才會大幅增加，因為有許多新竹市各項建設正等著要推動，民進黨團有任何訴求都會充分尊重，各黨團都願意敞開協商大門，保持最大善意到最後一刻。