瑞幸咖啡將登台？蔡明彥：申請投資會把關

蔡明彥答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月3日電（記者 鄭羿菲）有近3萬家門市的大陸“咖啡一哥”瑞幸咖啡傳出近期將登台，台“國安局長”蔡明彥3日表示，目前還未有投資申請案送到“經濟部”，若有的話“經濟部”審查主要是中資結構問題，若是代理的方式來台，“國安局”會提醒“經濟部”做必要的“國安”審查，我們會把關。



“立法院”“外交及國防委員會”3日邀請台“外交部長”林佳龍、台“國安局長”蔡明彥報告“美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展”，並備質詢。



民進黨籍“立委”林楚茵質詢問及，中國滲透方式非常多元，透過企業、經濟的方式是不是新型態的樣態？瑞幸咖啡是不是要進來台灣，現在“經濟部”最擔心的是所謂假代理、真操控經營，這會是新型態的方式？而瑞幸咖啡上市後，若要求民眾點餐輸入相關資訊、下載APP，會不會變成給中國有機會拿到台灣的個資？



蔡明彥回應，瑞幸咖啡在中國大陸擴張非常快，目前約有3萬多個據點，甚至比星巴克的據點還多，而它的行銷方式包括透過折扣、優惠等方式，鼓勵使用者下載APP，而瑞幸咖啡APP的資安風險曾在國外被提出警告，因為在下載瑞幸咖啡的APP後，APP會去掌握個資位置、消費交易行為等。



蔡明彥說，目前還沒有所謂的投資申請案送到“經濟部”去，若有送的話，“經濟部”的審查主要還是在中資結構問題，若用代理方式進來的話，我們會提醒“經濟部”做必要的“國安”審查，“國安局”會來把關。