兒涉霸凌案燒不停　賴瑞隆淚崩喊對不起兒子

綠委賴瑞隆7日於高雄再開記者會說明8歲兒子涉校園霸凌事件，談到兒子因為自己而承受很大壓力，賴瑞隆一度低頭哽咽啜泣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月7日電（記者 蔣繼平）爭取民進黨2026高雄市長初選提名的綠委賴瑞隆，近日遭爆就讀國小二年級的8歲兒子在校打同學，疑似至少3名受害者。賴瑞隆5日先在台北說明，事件仍持續延燒，賴瑞隆7日再於高雄開記者會向對方家庭道歉，並強調會讓孩子離開學校並看心理醫生改善狀況。



另外因這兩天許多黑料爆不停，賴瑞隆特別幫自己兒子澄清，盼不要妖魔化8歲小孩，更提到兒子向他道歉，這時賴一度哽咽、啜泣地說“是爸爸對不起你才對”。



據報導，賴瑞隆就讀高雄私校小學二年級的8歲兒子遭控在學校傷害同學，受害孩童家長指控，10月中旬小孩遭到同學毆打頭部、身體，害怕跑去廁所躲了起來，但對方仍窮追不捨，甚至圍堵在廁所門外，恐嚇說“出來就打死你、甩你耳光”。事發後家長要求學校請當事者母親出來說明，但對方態度不善，理直氣壯地說“你瞭解事情的經過嗎？”並不認為自己的孩子有錯。



《TVBS》6日進一步報導指出，受害女童母親憤慨表示，校方和賴瑞隆都想把事件定調為雙方發生摩擦導致互毆，但實際上女兒根本是被單方面痛毆。據她瞭解，賴瑞隆兒子學過空手道，曾在上一所學校毆打同學，對象還是某集團孫子，因此才轉學到目前學校，未料又再度涉入校園霸凌，受害同學至少3人，包括黃姓女童與其哥哥，還有見義勇為的同學也被打。



賴瑞隆7日於高雄市前鎮區一間共享辦公室舉辦記者會。賴瑞隆表示，作為孩子父親，要致上最深的歉意，過去這幾天他到學校希望能夠當面表達歉意，但很可惜沒有順利完成。會持續努力進行溝通說明。



有關善後，賴瑞隆強調，學期末之前不會再讓孩子上學，會在家裡自己帶，並決定會離開學校，請對方女同學放心，確保不會再發生類似情況，雙方也不會有機會接觸。他也有帶孩子去看心理醫師，盼改善孩子狀況，未來會持續尋求專業協助。



針對被指因為霸凌事件才轉學現在學校，賴瑞隆澄清都非事實，前校方也有正式說明，外面渲染得太嚴重，這對8歲小孩影響非常大，網路上很多訊息都不正確一直散播，這對孩子造成很大的傷害，把8歲孩子妖魔化，台灣社會不應該這樣子。



賴瑞隆表示，孩子做錯作為父親需要去教養，但有針對自己孩子不實的訊息他也必須出來澄清，這是全天下父母親的責任，自己孩子做錯了，對其他孩子也一樣保護，同樣的，可以一起照顧好所有孩子，包括他的孩子。



賴瑞隆提到他孩子向他說“爸爸對不起，害你向全台道歉”，這時賴瑞隆突然低頭哽咽、啜泣並難過地說“其實他想說的是爸爸對不起你，讓你這麼小就要承受這麼多的事，只是因為我的身分與角色，是我沒有善盡父親的角色”。



賴瑞隆表示，最後他要再次向這位女同學及其父母道歉，希望有機會可當面說對不起。他做為公眾人物會繼續為人民來服務，誠實面對、檢討改進，這點他會持續努力。