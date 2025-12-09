中評關注：柯高聲量回歸　民眾黨沒樂觀本錢

柯文哲與黃國昌日前同台直播，逾4天已累積61萬人次觀看，人氣紅不讓。（民眾黨提供資料照） 中評社台北12月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨力拚前主席柯文哲復出，逾1個月前的理髮影片試水溫，至今有44萬人次觀看，4日與現任民眾黨主席黃國昌直播，人氣更是紅不讓，為11日即將開始的法庭辯論做熱身。柯、黃互動可說是“魚幫水、水幫魚”，但面對2026地方選舉這一局，民眾黨恐怕仍無樂觀本錢。



柯文哲與黃國昌4日晚間同台直播，是柯涉京華城案、政治獻金案遭羈押禁見1年交保後的首度高調現身，讓不少柯粉、小草興奮不已，同時有5.5萬人在線觀看直播，經過逾4天也累積61萬人次觀看，僅次於柯文哲去年8月引發政治爭議後，今年1月1日請辭民眾黨主席時錄影向柯粉喊話的影片，該影片至今累積有74萬人次觀看。



柯文哲的直播逾4天累積61萬人次觀看，再再證明了柯文哲的高人氣，政治能量不可忽視。久未發聲的柯文哲，在“網路溫度計”政治人物網路聲量的周排行立刻要躍上第4名，擁9.35萬筆討論，直追第3名黃國昌的10.1萬筆討論；若看直播後的聲量，柯文哲在5日就有2萬8216筆討論，超過黃國昌的2萬2546筆。



柯文哲與黃國昌之間的直播互動，除了為接下來11日將開始的司法案件法庭辯論做開場熱身引起大眾關注外，也證實柯文哲雖已不是黨主席，仍對民眾黨具有“實質影響力”，但也凸顯黃國昌自去年9月開始掌民眾黨舵後，仍無法爭取全體民眾黨員的支持，特別是近期還發生屬民眾黨中央委員蔡壁如“蔡系”的前發言人李有宜、創黨黨員之一的朱蕙蓉退黨。



黃國昌在這1年多來，打著“尊柯”的旗幟帶領民眾黨，但從兩份最新民調來看，黃都僅能持平“守成”而無法如柯文哲般有魅力拓展民眾黨政治版圖，“台灣民意基金會”民調，民眾黨支持度有14.7%，比上個月微幅增加0.3個百分點；“美麗島電子報”民調則是8.2%，比起上個月減少1.8個百分點。雖有政治大環境的侷限，但綠營抨擊的2026地方選舉民眾黨沒有母雞，並非空穴來風。