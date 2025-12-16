游智彬批軍購弊案：衹有和統才是康莊大道

新黨副秘書長游智彬。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月16日電（記者 俞敦平）針對台灣“國防部”編列高達1.25兆元採購預算，近期卻接連爆出茶葉商與室內裝修公司承攬鉅額軍火標案，新黨副秘書長游智彬今日接受中評社訪問時痛批，此亂象比當年的“超思雞蛋案”惡劣萬倍，質疑這些資本額與標案金額不成比例的公司，實為執政黨透過軍購洗錢的“白手套”。身為統派代表，游智彬更表示，政府捨棄兩岸交流，執意走備戰路線，動機僅是為了貪污，呼籲應改走“和平統一”的康莊大道。



近期“國防”採購爭議頻傳，除美方延宕交貨遭譏“詐騙集團”外，軍方標案爆出台南福麥室內裝修公司以千萬資本額拿下5.9億元炸藥案，以及傳聞有茶葉貿易商拿下軍方的資安維護系統標案等等。



游智彬向中評社指出，當年的超思雞蛋案雖引發民怨，但軍購弊案涉及金額動輒數億至數百億，“比超思案惡劣千倍、萬倍”。他質疑，一個資本額僅幾萬元的公司能採購鉅額軍備，這不僅是資格不符，更讓人懷疑這些公司是否僅是白手套，最終將人民血汗錢洗入綠營特定候選人的口袋。



對於日前“國防部長”顧立雄在“立法院”與“立委”就採購資格進行辯論，游智彬表示痛心，認為法律人出身的部長不應淪為廠商辯護士，檢調單位更應積極介入追查金流去向，避免政府公共財流向個人私囊。



針對政府強調備戰以維護和平的論述，游智彬則提出新黨一貫的主張。他引用古語“國之將亡，必有妖孽”，批評民進黨政府放著“和平交流、和平談判、和平統一”的三階段康莊大道不走，偏要走兵凶戰危的“羊腸小徑”。游智彬認為，執政黨之所以拒絕和平、堅持對抗，背後動機衹有一個，就是為了藉由龐大的軍購預算“A錢（貪污）”。



游智彬認為，若體制內的監察與立法機構無法有效制衡行政權的獨斷與貪瀆，人民最終只能走上街頭包圍府方這一條路了。