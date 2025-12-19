中評專論：紅衫軍陰影籠罩民進黨核心

藍白發起彈劾賴清德，雖難以通過，卻有很大殺傷力。(照:民眾黨“立委”林憶君臉書) 中評社台北12月22日電（評論員 林淑玲）藍白發動彈劾賴清德，升高朝野衝突。針對府院強勢反制，綠大咖柯建銘、林濁水到王世堅對“不副署法律”都有不同意見，降溫意味濃。眼看著朝野如火車對撞，挺綠大法官也攪進戰局，現在真正讓綠營高層憂心的應非在野黨的攻勢，而是害怕挑起民意暗流催化出“紅衫軍2.0”。



近期的爭議，不是單一政策，而是民進黨政府對“立法院”通過法律的態度。當“立法院”依法完成修法，行政部門卻以“暫不執行”、“聲請釋憲”作為實質拖延手段，最後再由少數大法官宣告“違憲”，形同以司法程序否定民意機關決議，這在民主制度中，無疑是高度敏感的紅線。



“行政院長”卓榮泰上任一年多，針對“立法院”通過的議案提出8次覆議皆敗，除普發現金新台幣一萬元，賴政府皆站在藍白的對立面。朝野累積的對立，已升高為“憲政”僵局，不斷在寫歷史。府院仗著民進黨4成基本盤豁出去衝，藍白也不服輸，當巨幅“賴世凱”的合成照片出現在“立院”，藍白啟動彈劾賴清德程序，綠營不怕是不可能的。



尤其在涉及停砍退休軍公教年金等重大政策，爭議更顯尖銳。這類法案影響到數十萬家庭的生活規劃與對政府承諾的信賴。一旦法律通過卻遲遲不被落實，受影響者感受到的，不只是政策輸贏，而是制度是否還能保障自身權益，最近相關團體已蠢蠢欲動。



柯建銘、林濁水、王世堅對“不副署”持不同意見，應是看到其中的危機。民進黨基本盤只有4成，又因拒絕執行停砍退休軍公教年金法案惹到一大塊中產群體，加上貧富懸殊、房價高漲等，當長期積累的不滿、對執政傲慢的反感，以及“制度被踐踏”的憤怒所匯聚，只要一根火柴棒就可以點燃。



回顧台灣政治發展，2006年的倒扁紅衫軍運動，實際上並非源於扁家貪腐單一事件，而是長期累積的不滿情緒全面爆發。其共同點在於，民眾普遍認為，制度已無法有效回應民意，只能透過走上街頭，迫使執政者正視問題。