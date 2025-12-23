藍軍出辣招！修法“憲法”判決可交公投復決

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電／五名大法官19日做成《“憲法”訴訟法》“違憲”判決引發各界質疑，中國國民黨“立法院”黨團出招，將推“公投法修正草案”，讓“憲法”法庭裁判可經由公投，交由人民復決。國民黨團總召傅崐萁表示，“賴政府”想用舊民意統治新民意，如此極權專制，那就讓人民來做公決。該提案23日將送“立法院”程序委員會處理。



根據台媒報導，國民黨團推動“公民投票法第2條及第30條條文修正草案”，提案內容指出，除了“總統”、“副總統”彈劾案以外的“憲法”法庭裁判可交由人民復決外，也規範法律、自治條例或“憲法”法庭裁判之復決案將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告“違憲”的法律也恢復效力。另外，針對重大政策的公投，“總統”或權責機關也要在3個月內為實現公投案內容；經創制或復決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。



該提案說明指出，2024年憲判8號“實質廢死判決”，違反全台八成民意。2025年憲判1號，“五人判決”違法行使“憲法”審查權，破壞“憲法”法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則。



該提案提及，“司法院”“憲法”法庭大法官屬間接民主產生，若人民對“憲法”法庭裁判旨難以接受，或“憲法”裁判有明顯重大違法時，應允許人民擁有如同復決法律般的復決“憲法”法庭裁判權利，也就是人民可以依法發動公投復決，避免“憲法”法庭成為失控的“憲政”怪獸。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁批評，五人大法官現在想廢除“國會”、閹割“國會”，而“賴政府”想用舊民意統治新民意，這是世界民主國家未曾見到的極端惡質，不知法為何物，如此極權專制統治。大法官權力既然來自於人民，那人民有權利做公決，就讓人民來做公決。



傅崐萁說明，該修法草案將使人民可復決除了“總統”、“副總統”彈劾案以外的“憲法”法庭裁判，就讓人民來做公決，該提案完全依照“憲法”規定來做立法，而該提案23日將送“立法院”程序委員會處理，盼能盡速推進，來還權於民。