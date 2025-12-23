晏揚清：王金平集合本土派拚兩岸話語權

台灣工黨主席、退休義守大學副教授晏揚清。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍前“立法院長”王金平21日舉辦從政50年感恩餐會，席開172桌，外界關注其目的與鋪陳。台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清向中評社分析，國民黨內有外省派、本土派，兩岸交流的管道與系統，外省派在台灣島內似乎不接地氣，所以王金平想做這一塊，集合本土派也可與黨中央討價還價，延續其政治能量。



晏揚清，台灣師範大學三民主義研究所教育碩士與法學博士。曾任義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授。前高雄市兩岸和平發展促進協會理事長。



晏揚清表示，王金平從以前在擔任“立法院院長”的時代，就有做了很多兩岸交流的事情，只是說並非在明面上，透過其他人去跑。政治面上來看，王金平雖然已經退休這麼久了，台灣島內可能沒有太大發揮的空間，但是著眼在未來兩岸之間，還有很多東西可以去做。



晏揚清表示，在國民黨系統裡面，王金平屬於本土派；其他像馬英九、前主席洪秀柱、前主席連戰這些從事兩岸交流代表性人物，都比較算是外省派、貴族派。但是連戰、馬英九、洪秀柱這些系統，顯然在台灣內部並不是很接地氣，王金平可能認為有自己可發揮的部分。



王金平去年12月成立跨黨派的“中道和平聯盟智庫”，並發表兩岸新論述，主張“兩岸治權互不隸屬，主權同而不分”。去年11月王金平赴福建祭祖。



晏揚清表示，王金平近年也訪問大陸進行媽祖信仰交流或謁祖，也辦了兩岸論壇強調中道，可以看到完全是很本土的。兩岸之間最大的問題，恐怕還是台灣本土派與大陸之間如何磨合的問題。

