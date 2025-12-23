中評關注：綠彰化縣長民調爭議　整合有變數

前彰化市長邱建富。（中評社 資料照） 中評社彰化12月24日電（記者 方敬為）明年彰化縣長選舉，民進黨採“類初選”提名，最終由綠委陳素月勝出，但參與類初選的前彰化市長邱建富質疑民調有瑕疵，揚言不排除“脫黨參選”，讓綠營整合出現變數。由於邱建富的影響力主要發揮在人口集中的北彰地區，陳素月影響力相對弱，倘若無法消弭紛爭，明年綠營角逐彰化縣長選情難以樂觀。



民進黨下屆彰化縣長提名，共有“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富提交參選意願書，中央黨部決議採對比式民調提名，12月16日晚間6點到10點展開電話民調。最終由現年59歲，新潮流系陳素月勝出，她曾任兩屆彰化縣議員、四屆“立委”，長期在地方經營。



民進黨中央原訂24日中執會中宣布彰化縣長提名，但臨時決議暫緩。對外是以碰到台北隨機攻擊事件為由，暫停公布提名。但黨內私下議論，其實與彰化縣長提名擺不平有關。



邱建富認為民調有疑義，交叉比對各陣營封關前自行掌握的民調資料，結果顯示多數數據趨勢彼此相近，排名長期呈現膠著狀態，然而在黨中央最終公布的結果中，卻出現“原本長期位居第4的人，竟在短時間內一夜之間躍升為第1名”。甚至有人在初選成績揭露前，當天一早就在群組內“恭喜陳素月勝出”，不免令人質疑，“這我不服，相信大家也不服！”



邱建富發出不平，並且揚言有所動作，不排除“脫黨參選”，也讓民進黨明年彰化縣長選舉出現負面因子。陳素月雖然是彰化縣4連霸“立委”，但其活耀範圍以南彰地區為主，在票源集中的北彰地區相對薄弱，需要綠營派系相互合作，因此北彰化要角邱建富若是不配合，陳素月打選戰勢必吃力。

