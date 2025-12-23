中評關注：黃國昌三動作緊密佈局縣市選戰

柯文哲與黃國昌。（民眾黨提供資料照） 中評社台北12月24日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉加溫，這場選舉也是台灣民眾黨的精神領袖、前主席柯文哲涉京華城案後，首度考驗民眾黨是邁向泡沫化，或是塞翁失馬。民眾黨目前三動作緊密佈局2026，包括：一、彈劾賴清德將全台辦說明會，戰線拉長到明年520。二、提名縣市長選將，率先開跑基層。三、柯文哲逐漸復出，將開始站台輔選。民眾黨的能量蓄勢待發。



2026地方選舉藍白合作的氣氛越來越濃，目前氛圍比較像是“大哥讓小弟”，民眾黨緊鑼密鼓地佈局開跑，而國民黨則默認白營相關動作，並沒有太多阻攔，等待彼此氛圍融洽，再進入深水區協商地方選將由誰出馬。



民眾黨主席黃國昌目前以三動作佈局：一、藍白聯手將在周五於“立法院”會處理彈劾賴清德草案，朝野甲級動員備戰，黃國昌也已表明彈劾這一局要到明年520才表決，除邀請賴清德列席說明外，也會全台22縣市舉辦說明會，要以遍地開花之勢，抨擊“賴政府”執政作為。



可想見，要讓賴清德心甘情願到“立法院”說明是難如登天，但必將累積朝野相罵本，地方說明會等於提早練兵、動員，備戰地方選舉，在藍白還未協商哪個縣市共同提名縣市長參選人的當下，也不失為一種提早開跑的方式，畢竟綠營已通過部分提名參選人，早已開跑地方基層。



二、藍營目前算是禮讓白營先跑基層，民眾黨在12月3日徵召前白委參選2026宜蘭縣長，黃國昌也表達有與國民黨打過招呼，顯見藍白之間已有默契，民眾黨也將在24日徵召白委張啟楷參選2026嘉義市長，這對基層組織實力較弱的白營來說，先跑基層至少民眾是否支持、熱情，在心裡會有底，後續藍白是否共推地方縣市選將，也比較有根據，不至於淪落為藍營以大欺小。



三、柯文哲一甩9月交保後低調態度，12月開始已有逐漸復出跡象，台北地方法院23日已解除柯文哲限制住居，雖還需佩戴電子腳鐐監控行蹤，但對柯文哲來說，不用每天回台北住所睡覺，大大增加到外縣市站台輔選的可能性，民眾黨正逐漸將柯文哲的政治能量，轉會為助選的籌碼。



黃國昌12月27日將在新北市新莊區宏匯廣場舉辦“為新北應援”活動，被視為是黃開跑2026新北市長選舉的起手式，外傳柯文哲將會是“神秘嘉賓”，屆時若柯文哲出席站台，將是交保後的首場真人現身政治活動，未來其他縣市也非不可能。