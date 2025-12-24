謝龍介：綠執政台南已32年　鄉親想要改變

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月24日電(記者 黃偕華)中國國民黨24日舉行中常會，會中公布提名中國國民黨籍“立委”謝龍介參選2026台南市長。謝龍介會後受訪表示，民進黨執政台南的過程裡面，發生了很多官商勾結，對災後鄉親的關心也做不到位。他強調，民進黨執政台南已經32年了，很多的鄉親說他們真的想要改變，他對今天的徵召充滿信心。



國民黨籍台東縣議長吳秀華被徵召參選台東縣長，她受訪表示，對參選台東縣長有信心，她是台東的女兒、原住民的媳婦，更是一位長期勤走基層的民意代表，最知道台東需要什麼，她會持續前進，讓台東成為一個老少都覺得非常幸福的城市。



民進黨已提名黨籍“立委”陳瑩出戰台東縣長。台南市長部分，綠委陳亭妃與賴清德子弟兵林俊憲將以明年1月初選民調定勝負。



對於提名底定，謝龍介先感謝陳以信願意與他共同努力，讓藍營在台南市得到更多的關注，未來也會團結以重返執政。他說2022年(上屆縣市長選舉)就讓大家看到台南市民確實有想要改變的意念。這次民進黨執政台南的過程裡，發生了很多官商勾結，對災後鄉親的關心也做不到位。



謝龍介強調，民進黨執政台南已經32年了，很多的鄉親說他們真的想要改變，所以今天的徵召我們充滿信心，也相信台南市的市民期待會成真。



被問到藍白是否合作？他也說，他在台南市已經跟台灣民眾黨有所接觸，他認為只要黨跟黨之間協調，地方黨部自然而然就能夠水到渠成。