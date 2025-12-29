牛煦庭：鄭麗文不僅訪陸也會去美國

藍委牛煦庭。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月29日電（記者 黃偕華） 綠營質疑中國國民黨主席鄭麗文有關訪陸的談話，中國國民黨籍“立委”牛煦庭29日表示，鄭麗文已經說得很清楚，第一是主席對主席“規格要對稱”。第二是從國際社會的角度，全世界都希望台海有一條新的出路，所以鄭不只會去北京，也會去美國，甚至以後可能去日本、新加坡等。前提條件是這一套外交能夠順利運作。



賴清德昨表態，願意去“立法院”做“國政報告”。報告的時候希望能夠根據“憲政”的程序，沒辦法一問一答，“憲政”體制一旦混亂，不是“國家”社會之福。牛煦庭認為，沒有混不混亂的問題，現在面對台灣的重大決策，賴願不願意親自到“立法院”來跟人民、民意代表進行清楚的說明。這不但不會造成“憲政”亂象，只會彰顯“總統”的高度。



牛煦庭，賴清德應該是民進黨的黨主席，不是國民黨的黨主席，為什麼是由他來定位國民黨的主席？民進黨常常用“凡事都是他說了算”，用巨嬰式的邏輯在領導台灣，這種邏輯騙得了死忠基本派，騙不了一般的人民。



牛煦庭強調，國民黨的路線很清楚，如果要跟中國大陸來往交流，就是堅持九二共識。賴清德過去也曾經想跟大陸領導人喝珍珠奶茶，賴趕快下降態度，搞不好“民共交流”比“國共交流”更加順暢。他勸綠營不要用他們的嘴巴，來定義在野的路線，這樣只顯示他們處於同溫層。變相的證明，民進黨現在面對高度的選舉焦慮。



