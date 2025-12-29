賴清德：“立院”報告一問一答就是“違憲”

賴清德接受28日播出的《話時代人物》節目專訪。（截自話時代人物YouTube畫面） 中評社台北12月29日電／台灣民眾黨與中國國民黨12日分別提案邀請賴清德赴“立法院”，針對新台幣1.25兆“國防”特別預算做“國情報告”並接受“立委”質詢，黨團協商後決議兩案逕付二讀，交付協商。賴清德接受媒體專訪表示，不是說自己刻意不願意去報告，因為“憲法”的規定，沒辦法一問一答，且“憲法”法庭已裁定“違憲”，自己如果破了這個先例，未來的“總統”恐怕也必須要去做這樣的事情。“憲政”體制一旦混亂的話，不是“國家”社會之福。



根據《中天新聞網》報導，賴清德接受《話時代人物》節目專訪，於28日晚間播出。談到投入1.25兆元防務特別預算打造“台灣之盾”議題時，賴清德表示，一個台灣之盾是絕對有必要的，根據“經濟部”初估，此舉可以創造4000億的產值，創造9萬個工作機會，這是台灣一定要持續下去的。這個特別預算，一方面要讓國際社會知道，台灣有保護自己“國家”、維護台海和平穩定的決心。



對藍白要求賴清德去“立法院”報告然後備詢，賴清德指出，依照過去“憲政”慣例，對“國防”預算就是“國防部長”去報告，年度預算是“國防部長”報告，特別預算則是“行政院長”報告。如果有必要，他願意根據“憲法”的規定，還有大法官“憲法”法庭的裁判程序，去做“國政報告”。



賴清德指出，去做“國政報告”的時候，當然希望能夠根據“憲政”的程序，是沒辦法一問一答。因為一問一答違反最近大法官“憲法”法庭的裁判，因為去“立法院”一對一的備詢，“憲法”法庭已經裁判就是“違憲”了。既然“憲法”明文規定，“憲法”法庭又裁判在後，自己當然一定要尊重“憲法”、“憲法”法庭的裁判。