中評關注：“德意志”橫掃　非賴系逆襲？

賴清德。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月15日電（記者 張穎齊）民進黨2026年縣市長佈局逐漸明朗，從北到南呈現出一股“賴系家天下”的態勢。嘉義縣長初選14日出爐，英系蔡易餘壓倒性擊敗賴系黃榮利，讓非賴系士氣大振。最受矚目的台南市長初選15日也將揭曉，原“正國會”孤鳥陳亭妃能否戰勝賴系總動員力挺的林俊憲，將是指標性觀察點。



賴清德提名的2026縣市首長選將，基隆市童子瑋是賴清德親侄子，宜蘭縣林國漳、苗栗縣陳品安、彰化縣陳素月、南投縣溫世政、高雄市賴瑞隆、屏東縣周春米，均為賴系或新潮流嫡系人馬。



雖然仍有蘇系蘇巧慧選新北市、劉建國選雲林縣，英系王美惠嘉義市、蔡易餘選嘉義縣，但從整體佈局來看，賴系勢力的版圖仍然穩固，幾乎壟斷中南部縣市提名權。



黨中央同時也積極評估台北市、桃園市的布局，傳出賴清德有意在台北市徵召新系心腹、政策會執行長吳思瑤，在桃園則屬意與新系結盟的綠色友誼連線、現任“總統府”副秘書長何志偉。種種跡象顯示，賴清德作為黨主席，正逐步穩固自家系統的影響力，黨內有人稱這波整佈為“德意志”戰略，意志堅、手段穩。



然而，“賴系獨大”的局面也在黨內引發微妙反彈。14日出爐的嘉義縣初選，英系“立委”蔡易餘以壓倒性支持度擊敗賴系的黃榮利，被視為英系在這波佈局中的少數勝仗。嘉義縣一役，被視為是英系守住灘頭堡的象徵。



接下來15日將揭曉的台南市初選，成為賴系與非賴系角力的最大焦點。台南市是賴清德本命區，陳亭妃原遙遙領先，近期卻遭遇連串負面操作逆流。相對地，賴系代表林俊憲獲得包括賴清德、台南市長黃偉哲、“立委”賴惠員、民進黨台南市黨部主委郭國文，以及新系賴瑞隆、林宜瑾等大舉站台助陣，形同搶救賴的故鄉。

