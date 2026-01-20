中評關注：柯P釋綠白合風向難討到好處

台灣民眾黨創黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台中1月21日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨主席柯文哲近日頻出現對中國國民黨不友善言論，釋出“友綠”訊號。柯面對司法纏身，以及民眾黨發展等考量，帶“綠白合”風向無非是“留一線”，無論是尋求輕判可能性亦或營造政黨左右逢源空間。但觀察“小綠”時代力量的發展軌跡，以及過去一年民進黨對在野強攻的戰略思維，“綠白合”究竟是鞏固白營或加速其泡沫化？值得探討。



柯文哲近期動作頻頻，日前先是提醒中國國民黨勿自我高估，宣稱大罷免行動能夠32比0，很多是為了救“阿北”才去投票，並抨擊國民黨籍台北市長蔣萬安的營養午餐免費政策是“民粹”、“騙票”。相關言論引發藍營基層不快，質疑柯採取兩手策略，使“藍白合作”基調出現裂痕。



縱使民眾黨現任主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文已公開敲定2026替方選舉“藍白合作”戰略，但柯文哲頻頻釋出“友綠”訊號，讓外界相當不解，尤其柯文哲作為民眾黨創黨主席，其言行分量十足，如今公然發表對藍營不友善的言論，民眾黨是否信守“藍白合作”，已在藍營方面投下不信任因子。畢竟2024大選藍白合作破局殷鑒不遠，後續發展，值得觀察。



可以理解，柯文哲面對司法纏身，以及民眾黨發展等考量，帶起“綠白合作”的風向，無可厚非。畢竟綠白“留一線”，或許柯有望藉此尋求輕判的可能性，同時替民眾黨創造“左右逢源”的空間。尤其柯先前替綠營出身的黨籍不分區“立委”陳昭姿背書留任，排除在“2年條款”之外，就被解讀為保留對綠營溝通的橋樑。



不過，觀察過去一年來，綠營對在野黨發起強力攻勢的戰略思維，顯然就是不打算給予在野陣營發展空間，此外，綠委鍾佳濱對於綠白合作的可能性，即公開指出，政黨合作是基於公共政策討論，“不能拿司法獨立交換”，柯文哲一直暗指檯面上政治人物或有言論免責權保護的“立委”，若受到司法追訴，會是民進黨可控制的事項，超越社會大眾對於司法獨立的認知，對此不能接受。



再回顧過去由黃國昌創立的時代力量，自從偏離中性路線成為“小綠”政黨後，不只未獲得民進黨的禮讓空間，甚至逐漸被邊緣化、泡沫化，柯文哲拋出綠白合作風向的利弊得失，有待驗證。