中評關注：硬碰硬　台南綠營派系矛盾難解

左起民進黨台南市長參選人陳亭妃、賴清德。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）民進黨提名綠委陳亭妃參選台南市長塵埃落定，但不等於整合完成。從中執會提名記者會的互動細節，到會後圍繞“三點協議”的角力，矛盾仍清楚浮現。陳亭妃、台南市前議長郭信良陣營，與賴清德、綠委林俊憲的派系恩怨是否真化解？會讓中國國民黨台南市長參選人、藍委謝龍介漁翁得利？尚待後續觀察。



民進黨主席賴清德昨日在提名記者會全程面帶微笑、完成口號宣示後迅速離場，表面上維持和諧氛圍；被提名的陳亭妃則在致詞中多次肯定賴清德過去在台南奠定的基礎，表達感謝。這樣的畫面，乍看之下是一場成功的“政治修補”。



然而，細節往往比畫面更誠實，賴清德在完成儀式後即刻離場，未參與後續聯訪；陳亭妃則留在現場，面對媒體完整說明自身立場，特別是在賴清德離場後，再度清楚表達對“挺憲派”台南市議長邱莉莉等提出的“三點協議”的保留與拒簽理由。這樣的時間差，也讓外界解讀為，提名與整合，仍是兩條平行線。



所謂“三點協議”，由以賴清德、林俊憲嫡系的台南市議長邱莉莉為代表的賴系台南市議員們提出，要求切割陳亭妃“政治盟友”無黨籍台南市議員郭信良、不得輔選非綠候選人，以及正副議長選舉尊重黨團自主。該聲明有20多位“挺憲”議員連署，但陳亭妃始終未在文件上簽名，僅口頭承諾黨團自主選出民進黨正副議長。



陳亭妃的說法是，理念並無問題，但方式“強人所難”。她所質疑的是居然要求被提名人在眾目睽睽下補簽文件，形同政治表態測驗，反而傷害互信。她更在記者會後再次重申，顯示她並不打算在壓力下退讓。



這也使得台南的政治結構，逐漸被外界簡化為兩個板塊：一方是以賴清德、林俊憲、邱莉莉為核心的“賴系陣營”，另一方則是以陳亭妃、郭信良為主體。雙方的恩怨，並非始於此次初選，而是源自前台南市長許添財時期就開始，多年累積的地方政治糾葛，在提名後全面浮上檯面。