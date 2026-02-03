6件台人在韓涉詐被捕　包括運毒當車手

蕭光偉。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電／台“外交部”發言人蕭光偉今日表示，自今年1月至今已有6件台灣人在韓國涉詐騙案被逮補案例。泰國也發生民眾濫用免簽措施，偷渡到緬甸、柬埔寨從事不法工作，泰國政府已加強入境審查，蕭光偉呼籲謹慎使用免簽入境待遇，並遵守當地法律。



蕭光偉指出，今年1月以來已發生多起台灣人赴韓國擔任詐騙車手、運毒及拍攝軍事設施等違法情形，遭韓國警方以現行犯逮捕案例。民眾如違反當地法律規定，將受到當地執法檢調機關的調查及處罰。



蕭光偉於今日例行記者會指出，“外交部”發現近期有愈來愈多民眾利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手、或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。



蕭光偉說明，這些涉案民眾因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動。部分受害者有向台灣相關駐外機構求助。



蕭光偉以泰國為例表示，部分民眾在免簽入境後，私自越境，偷渡到緬甸及柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的密切關注。泰國政府為防範外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查。



媒體追問相關案件數據，蕭光偉回覆，自今年1月至今，在韓國因涉及詐騙案件而被捕的台灣人有6件，另一件是拍攝軍事設施，過去則是1個月、2個月僅一件。