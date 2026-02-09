換妃？王世堅：沒翻轉前例賴清德一定會助選

綠委王世堅致詞。（中評社 方敬為攝） 王世堅陪同民進黨內英系成員，登記黨內台中市議員初選。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月9日電（記者 方敬為）民進黨台南市長初選由“立委”陳亭妃以些微差距領先賴系子弟兵、綠委林俊憲出線，外傳黨內新潮流系不滿，醞釀“換妃”。英系綠委王世堅今天到台中陪同派系成員登記參選市議員時表示，民進黨從沒有初選之後，以其他方式翻轉結果的前例，林俊憲應願賭服輸，這是身為男子漢大丈夫最重要的原則，台南不會換妃，未來賴清德也一定會幫陳助選。



民進黨台南市長黨內初選“憲妃大戰”，最後由已脫離“正國會”派系的綠委陳亭妃險勝新系“立委”林俊憲，並正式獲得提名參選台南市長。不過新系中執委黃守達質疑，初選過程有藍白介入的痕跡。台南基層並傳出林俊憲醞釀“換妃”。



先前台南市長初選期間，王世堅曾多次幫陳亭妃站台，王世堅9日與英系“立委”莊瑞雄到民進黨台中市黨部，陪英系8位市議員參選人辦理登記，受訪時媒體問到，台南已確定提名陳亭妃參選市長，但林俊憲近來和與陳亭妃硬幹的議長邱莉莉到處掛看板，地方議論民進黨可能“換妃”，是否真有此事？



王世堅對此強調，不可能！他強調民進黨創黨至今，提名的遊戲規則行之近40年，從沒有參政黨員在初選勝負底定後還以其他方式翻轉。且以他對林俊憲的瞭解，林的品格操守絕對是願賭服輸，這是身為男子漢大丈夫的最重要的原則。



王世堅指出，台南初選剛結束就遇到過年，林俊憲和邱莉莉掛看板向選民拜年，是人之常情。相信林俊憲一定會放下初選成見，支持陳亭妃參選台南市長，賴清德也會找時間南下幫陳助選。台南、台中、高雄對民進黨的政績展現非常重要，“不容分裂，志在必得”。