苗栗𪹚龍節起跑　山西打鐵花團將來台演出

2026苗栗𪹚龍節12日舉行宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月12日電（記者 盧誠輝）一年一度的苗栗𪹚 (火旁)龍節將在25日登場，苗栗市公所12日舉行宣傳記者會，中國國民黨籍苗栗市長余文忠表示，今年苗栗𪹚龍節特別邀請到山西打鐵花團隊到苗栗市來演出，節目精彩可期，邀請全台遊客元宵節前都能到苗栗市來參與一年一度的苗栗客家傳統盛會。



打鐵花是中國古代匠師們在鑄造器皿過程中發現的一種民俗文化表演技藝，始於北宋，盛於明清，至今已有千餘年歷史。打鐵花技藝是將鐵屑加熱至攝氏1200度以上熔成鐵水，隨後敲擊拋灑，展現“天女散花”般的震撼場面。打鐵花技藝後來活耀於山西晉城和運城等地，因此便組成山西打鐵花團隊到處表演，為中國國家級非物質文化遺產的代表。



苗栗市公所12日在苗栗縣頭份市永貞宮舉行“2026苗栗𪹚龍”宣傳記者會，包括余文忠、無黨籍苗栗縣長鍾東錦妻子陳美琦、國民黨籍苗栗縣議會副議長張淑芬、國民黨籍苗栗市代表會主席陳仁杰與多位苗栗縣議員都到場出席。



余文忠指出，𪹚龍為苗栗客家族群獨有的元宵節民俗文化活動，也是台灣四大地方元宵節慶文化，活動深具祈福驅邪的意涵，更能有效的凝聚鄉里，是苗栗獨樹一格的城市招牌。苗栗𪹚龍節繼去年邀請到湖北“武漢高龍”來台演出後，今年又特別邀請到山西打鐵花團隊到苗栗來演出，活動將在25日在苗栗市玉清宮前廣場登場。



苗栗市公所表示，今年的“2026苗栗𪹚龍”系列活動即將在25日盛大展開，活動由為祥龍賦予靈性和神格化的“祥龍點睛”揭開序幕。27日的“𪹚龍嘉年華”更邀請到九天民俗技藝團、花響鼓樂團、巨獸馬戲團與大型小丑秀等專業團體輪番上陣，帶來一場震撼的感官饗宴。



苗栗市公所指出，28日的“𪹚龍之夜”除了讓祥龍接受鞭炮洗禮，宋坤傳藝更會透過帶有獨特冷光火焰的“焰火龍”帶來精采絕倫的表演，重擊現實打擊樂團等專業團隊也將同場將活動推至最高潮。在觀賞演出的同時，也可報名參加霹靂𪹚龍體驗，親身體驗炸龍的快感。