盧秀燕籲賴清德赴“立院”即問即答　說清楚

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月24日電（記者 方敬為）美國對等關稅政策被最高法院裁定違法，總統特朗普啟動全面加徵關稅替代方案，民進黨政府今早召開記者會說明相關影響。中國國民黨籍台中市長盧秀燕對此表示，記者會未明確說明“台美對等貿易協定（ART）”是否仍有效，對美國海關已宣布停徵對等關稅，台官方也未提供業者退稅指引，許多仍待釐清。她呼籲賴清德要到“立院”說明，應採即問即答，說清楚、講明白。



盧秀燕24日針對美國對等關稅政策被最高法院裁定違法受訪回應表示，台中市在出口產業這一塊，是中台灣重鎮，市府對於美國關稅發展表示高度關切，她有幾點要提醒民進黨政府，美國法院已經宣布特朗普政府對等關稅失效，更重要的是，美國海關已跟進宣布停徵，請問台灣之前花了新台幣20兆元代價與美國簽的ART是否仍有效？政府應該要說清楚。



盧秀燕說，“行政院”上午召開的記者會並未明確說明“台美對等貿易協定（ART）”是否仍有效？因此現在如果台灣的業者要出口到美國去，到底是依據ART規則，還是美國海關的規則？這點有必要對業界釐清。她看到韓國政府非常積極，韓國海關已先對出口廠商提供退稅指引，建議民進黨政府要盡快跟進。



另外，盧秀燕提到，特朗普總統也宣布將改採用122條款對外徵收關稅，該稅率比ART更高，台灣輸美關稅稅率甚至比日本、韓國更高，恐怕面臨15%＋N疊加稅率，對台灣廠商的競爭是嚴重不利。



盧秀燕說，剛好最近“立法院”韓國瑜院長要邀請賴清德到“立法院”報告，她建議，相關議題事關重大，關係到台灣經濟生存戰略，因此賴清德應該要接受即問即答，以便有效的釐清，究竟經濟以及出口貿易是攸關台灣經濟生存的重中之重。