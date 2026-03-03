盧秀燕證實與藍委會面　將向美傳達軍購意見

盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月3日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕將在3月中旬出訪美國，日前傳出曾與10位青壯派藍營“立委”會面，交換對美軍購相關看法。盧秀燕今天上午證實指出，軍購議題事關重大，所以她希望能盡點力，在出訪前蒐集各類意見，向美方傳達。



軍購特別預算條例朝野相關版本將於6日付委審查，金額成為各黨派最大分歧點。台灣民眾黨提出新台幣4000億元、中國國民黨智庫提出3500億元，國民黨“立委”徐巧芯則提出8100億元版本。



外傳盧秀燕2月26日曾與10藍委會面，其中討論議題涉及對美軍購，與會藍委羅廷瑋受訪時表示，確實盧秀燕有邀請黨籍“立委”談到相關議題，該場合包含“外交及國防委員會”的委員，對於軍購項目，大家都很期待且支持，但支持軍購預算也要強力監督，“至於美方的意見，應該是希望坐落在新台幣9000億元”。



盧秀燕3日主持市政會議前，針對與藍委會面商討軍購議題一事受訪表示，當前台灣有幾個受到重視的議題，其中一個是有關於軍購相關議題，她認為，大家的意見都很寶貴，美國很多朋友對這類事情也關心，尤其是希望瞭解台灣內部真實的狀況，所以在她出訪美國之前，也希望盡點力，利用時間儘量收集各方意見，期盼將台灣內部最完整、最真實的聲音向美方反映。