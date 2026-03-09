李四川今赴新北跑行程　綠營黨團質疑偷跑

民進黨新北市議會黨團。（照片：民進黨新北市議會黨團提供） 中評社台北3月9日電／中國國民黨籍台北市副市長李四川請辭投入新北市長選戰，9日是最後一天上班日，除了與國民黨籍台北市長蔣萬安共赴新北市取經公共托育中心外，也到新北市議會參與國民黨團書記長與幹部就職典禮。民進黨新北市議會黨團質疑李四川尚未辭官便全新北“趴趴走”，將台北市政拋諸腦後。



對此國民黨新北市議會黨團表示，邀請李四川參與黨團書記長暨幹部就職典禮為基於禮貌性的邀請。李四川今天是擔任台北市副市長最後一天，下午還主持都委會討論“社子島細部計劃案配合‘內政部′土徵小組第300次會議決議修正再提會”簡報會議，李會前接受媒體訪問強調，心情上很平常，但在台北市工作超過30年，對這裡有很大感情，不管去哪，都會把北市府當娘家。



民進黨新北市議會黨團總召陳永福表示，李四川尚未辭官便已是全新北“趴趴走”，顯然已將台北市政拋諸腦後，滿心期盼的衹有新北市長大位。身為副市長，理應專注民生需求，如今外界看到的卻是其四處拜會、頻繁跑場的身影，儼然已提前啟動選戰模式。



陳永福強調，副市長的職責是協助市長推動政務，而非將官位當作個人的政治佈局的跳板。李四川一向自詡“做事的人”，如今卻為了選舉，讓台北市民看清楚他對市民需求的冷漠以及把副市長當跳板的利用。



副總召李倩萍表示，李四川過去確實曾在新北市政府服務，但那已是多年以前的事。如果只是“反覆強調”過去的行政資歷，卻缺乏對當前新北問題的具體解方與提出新政見，恐怕很難真正回應今天市民所面對的生活需求與治理挑戰。



幹事長周雅玲表示，回顧李四川的政治軌跡，從新北到高雄，再到台北，幾乎都是以副市長的身分在不同城市之間移動，然而城市治理需要的是長期承擔與深耕，而不是不斷轉換舞台的政治角色，難免讓人質疑李四川對新北市長“是否也只是當作累積政治的履歷？”。



書記長李宇翔質疑，社子島問題擺爛三年，今天社子島居民清晨前往蔣萬安官邸抗議，李四川上午卻出席新北市議會國民黨團交接典禮，顯然心思早已放在新北市長選戰，讓台北市民情何以堪。