蘇清泉拚選舉　墾丁觀光不振罰單成議題　

國民黨屏東縣長參選人、藍委蘇清泉。（中評社 資料照） 中評社屏東3月9日電（記者 蔣繼平）台灣旅遊市場在疫情結束後景氣差，南台灣度假勝地墾丁觀光人次下滑也受關注，除了住宿費CP值不高，連開車前往墾丁容易超速挨罰也成熱議話題，為此，中國國民黨屏東縣長參選人蘇清泉9日與屏東縣政府展開政治攻防，點燃開春首波攻防，鋪陳年底選戰。



根據墾管處統計，墾丁觀光熱潮2014年旅客高達837萬人次，2021年疫情期間降至201萬人次，2024和2025年都約214萬人次，未見成長。而原因主要圍繞當地物價太貴、住助費CP值不高等主因，連開車被拍超速影響消費心情也被拿來討論。



遊客前往墾丁通常從國道3號下南州交流道後，需沿著省道台1線往南開約70公里，至少花1小時30分才會抵達墾丁。沿途道路速限一般為時速70公里，經過鄉鎮市區或路口時會降為時速50公里，駕駛因沒注意而挨罰而導致民怨。



蘇清泉6日指出全台交通罰金高達新台幣330多億元，其中測速照相占逾兩成。屏東縣擁有好山好水吸引民眾自駕旅遊，但近年不少外地遊客反映測速照相設備密集，還被戲稱“到屏東旅遊，罰單成了伴手禮”，他呼籲全面檢討速限與測速設置。



對此，屏東縣警察局9日大動作開記者會澄清，全屏東縣測速照相實際運作僅36支，從南州交流道往返墾丁沿線僅4支固定式測速設備運作，區間測速也僅2處，並非密集設置，並反指為“惡意誤導測速相關數據、企圖誤導社會輿論”。



針對屏東縣警察局反駁，蘇清泉9日也再度回擊，屏東縣測速照相桿全台縣市排第3名是“內政部警政署”在“立院”答詢資料，屏東縣警局僅用“實際運作數量”來避重就輕，卻忽略大批空桿事實存在，“無法確認是否內部有照相機，本身就是一種無形壓力。換句話說，民眾必須時時擔心事後收到罰單，這種以“嚇阻”為主的執法手段，是成為民怨累積的緣由之一。