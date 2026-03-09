日官員指未接觸卓　楊智伃諷綠造神被打臉

楊智伃酸，民進黨幫卓榮泰造神，結果慘遭日方打臉，簡直是外交恥辱。（照片：楊智伃臉書） 中評社台北3月9日電／針對“行政院長”卓榮泰日前包機赴日看球賽，自稱是“休假且自費的私人行程”引發輿論質疑。日本官房長官木原稔今在例行記者會中被問及此事，表示行程沒有和日本政府相關人士接觸。中國國民黨籍台北市議員參選人楊智伃9日在臉書發文嘲諷，民進黨幫卓榮泰“造神”，結果慘遭日方打臉，簡直是外交恥辱。



楊智伃表示，卓榮泰日前被揭露帶著大批幕僚，搭乘專機從軍方松山指揮部起飛赴日看棒球，事後卓榮泰證實是一趟私人行程，但整體費用來源至今仍然說不清楚、講不明白，面對質疑，綠營卻持續替卓榮泰洗地、強行護航，甚至還有人硬拗成“不能說的外交突破”。



楊智伃說，日本官房長官木原稔在9日的例行記者會中，被問到卓榮泰赴日一事時表示，此行屬於私人行程，日本政府沒有立場評論；更明確表示，沒有與日本政府相關人士接觸。事實證明，從頭到尾根本不是公務行程，也不存在任何外交突破。



楊智伃表示，民進黨忙著幫卓榮泰“造神”，結果慘遭日方打臉，簡直是外交恥辱。反觀國民黨執政時期，連戰於任內在“行政院長”任內赴新加坡與時任總理吳作棟會談，以在“亞太營運中心”的計劃下進行，由台灣出資，新加坡出人且掛名，成立“新加坡公司”，聯合開發海南島，這些都是實質的“外交突破”。



楊智伃說，回台後都會被檢視，卓榮泰沒辦法用欺騙的手段，騙自己也騙國際。事情釐清到這，如果卓榮泰只是自費去日本看棒球，當然沒有問題，但“行政院”一直沒有提出有力證據，沒有回答的問題是“為什麼私人行程可以從軍方松山指揮部起飛？”“包機費用到底誰負責？”“隨行的發言人、幕僚與維安人員費用誰負擔？”



楊智伃表示，既然現在已經多方證實，這趟行程確實是私人行程，社會更有理由要求“行政院”把相關費用與資源使用情況說清楚、講明白。人民有權知道，公權力與“國家”資源是否被用在私人行程上，“行政院”無法再迴避這些問題。人民更不會為卓榮泰的私人行程埋單。