卓榮泰稱208萬包機東京　前機師估519萬

前華航機師、民眾黨台北市議員張志豪。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／“行政院長”卓榮泰7日包機赴日本觀看世界棒球經典賽（WBC）替中華隊加油。他13日公布相關單據，其中華航A321neo包機來回費用是新台幣208萬，加上日本遊覽車資、比賽門票等總費用共約214萬元。網路熱議華航包機費遠低於行情價，擁有20年機師經歷，曾任職華航的台灣民眾黨台北市議員張志豪指出，飛東京單程包機行情約259萬，來回要519萬，且一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式通常都是需要先付款，而不是事後匯款。



對於卓榮泰今天公布自費去東京看經典賽的4項單據，其中包機費用208萬，網路大炸鍋，網友紛紛留言，“包機來回208萬，以後去日本看演唱會包機就好，方便又便宜”、“來回包機只要208萬，以後大家去日本就揪團包機從松指部出發了”、“東京來回才一萬元免安檢？快速通關？行李沒限制？松指部直飛飛起來，幹嘛還國旅”。也有網友質疑，“包機這麼便宜，為何不能去中東外圍接台灣人民回來”？



前華航機師、台北市議員張志豪13日在臉書發文指出，民航業者在計算包機價格時，基本上都是用總座位數（不管艙等）乘以單一座位的機票價格（經濟艙價格），來得出總價。如果去程從台北松山機場起飛、東京羽田機場落地，使用A321neo執飛，A321neo座位編制為12C（商務艙）、168Y（經濟艙），共提供180座位數。以單張機票（經濟艙）14428元（網路查詢價，附截圖供參）來計算，費用就是180乘以14428＝259萬7040元，這是單程包機價格。來回就是259萬7040X2＝519萬4080元。



張志豪表示，松山羽田航線，使用A321neo執飛包機任務來回價格，519萬多屬合理價格。



針對卓榮泰出示郵局存簿指出，包機費用208萬元就是從他郵局帳戶匯款，因簽約時間是3月6日，但因適逢假日所以在3月9日匯款。對此，張志豪表示，一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式通常都是需要先付款，再度打臉卓榮泰的說法。