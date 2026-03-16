賴香伶任苗栗縣副縣長　黃國昌祝福但不捨

民眾黨主席黃國昌致贈琉璃製品祝福苗栗縣副縣長賴香伶。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月16日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶16日正式就任苗栗縣副縣長，民眾黨主席黃國昌出席就職茶會時表示，當賴告訴他被中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦邀請去擔任副縣長時，他第一時間的反應是晴天霹靂，後來經過24小時的沉澱之後，雖然帶著滿滿的不捨，但也為賴送上滿滿的祝福，相信賴一定能成為鍾最得力的左右手。



苗栗縣政府16日舉行賴香伶就職副縣長歡迎茶會，包括黃國昌、鍾東錦、民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍、國民黨籍“立法委員”邱鎮軍、新竹市政府秘書長張治祥、民眾黨前苗栗縣黨部主委馮啟彥等人都到場祝賀。



黃國昌致詞時透露，賴香伶之前告訴他鍾東錦縣長邀請她到苗栗縣當副縣長，他的第一個反應是晴天霹靂，因為去年他接下民眾黨主席的重擔以後，他腦袋裡面想到的第一個人就是賴香伶，因為賴過去在勞工運動、台北市政府和“立法院”的表現大家都有目共睹，所以他擔任黨主席以後第一時間就是找賴回來當民眾黨政策會執行長。



他指出，賴香伶每周二和周五早上要參加民眾黨“立法院”黨團的晨會，回到黨部以後帶著政策會的年輕人一起打拚，幫民眾黨擘劃了非常多的政策與法案。去年民眾黨推了一個非常重要的核三延役公投，公投結果雖然沒過，但已藉此讓民進黨去反省與檢討能源政策，這背後最大的功臣就是賴香伶。



黃國昌說，他後來經過24小時的沉澱以後，就對賴香伶有著滿滿的祝福，也感謝鍾東錦縣長給賴這個機會，他相信賴絕對不會讓苗栗縣的所有鄉親失望，賴在民眾黨的表現如果能夠帶到苗栗縣來，一定能造福更多的苗栗縣鄉親，也能成為鍾縣長最得力的左右手。



黃國昌最後也要感謝鍾東錦的雅量，願意讓賴香伶繼續擔任民眾黨苗栗縣黨部主委，他相信這可以讓民眾黨跟苗栗縣府團隊未來能有更多的緊密合作。他要祝福賴未來可以跟鍾縣長攜手合作，為苗栗縣的鄉親打造更美好的未來。