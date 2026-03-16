台軍方：美今年交運2架MQ9B及愛三增程彈

台空軍參謀長、中將李慶然接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月16日電（記者 鄭羿菲）美伊戰爭牽動武器供應鏈，在野黨“立委”關切台灣對美軍購進度，是否受影響？台空軍參謀長、中將李慶然今天回應，首批2架海上衛士無人機MQ—9B將於今年第3季運回台灣。另外，“國防部戰規司長”、中將黃文啓說，102枚愛國者三型增程型飛彈，不受國際情勢影響，美方仍表達會在今年如期交運。



“立法院”“外交及國防委員會”16日邀請台“國防部副部長”鍾樹明報告“借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討台“國防”空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量”，並備質詢。



台灣民眾黨籍“立委”王安祥質詢時問及，日前傳出台MQ—9B無人機交付延宕，最新進度爲何？李慶然回應，MQ—9B專案都按照計劃進行，依照期程，首批2架無人機預計今年第三季會回到台灣。



至於海鯤號潛艦何時可交貨？海軍司令部參謀長、中將邱俊榮指出，海鯤艦已完成第6次海上測試（SAT），將以安全為前提接續測試項目，至於交艦期程，則必須完成海測才能確定。



陳冠廷則關切，美伊戰爭影響，會否擔憂台灣軍購優先次序遭調整？黃文啓說，外界所提到、透過軍購結餘款購買的102枚愛國者三型增程型飛彈，美方在協調會中仍表達會在今年如期交運。



台灣2022年以“高高空無人機”名義，向美採購4架MQ—9B“海上衛士”無人機及相關設備，預劃今、明2年分批接收完畢。